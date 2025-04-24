Kırklareli'nde Kaçak Büyükbaş Hayvan Getiren Kişiye 109 Bin Lira Ceza
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak yollarla 12 büyükbaş hayvan getirildiği tespit edilen kişiye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 109 bin 390 lira ceza uygulandı. Ekipler, hayvanları ele geçirerek mezbahada kesilmesini sağladı.
Kırklareli'nde kaçak yollarla 12 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 109 bin 390 lira ceza uygulandı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak hayvanların getirildiği bilgisi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler belirlenen ahırda yapılan aramada, Anadolu'dan kaçak getirilen 12 büyükbaş hayvana el konuldu. Hayvanlar, mezbahada kesilip, etleri sahibine teslim edildi.
Hayvan sahibine 109 bin 390 lira ceza uygulandı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa