Kırklareli'nde Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Kırklareli'nde polis ekiplerince bir iş yerinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, gümrük kaçağı malzemelerin satıldığı ihbarını üzerine ekipler harekete geçti. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir iş yerine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 13 telefon, 79 kulaklık, 46 şarj aleti, 37 şarj adaptörü ile 70 şarj kablosu ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ