Kırıkkale'de Yıldırım Düşmesi 6 Büyükbaş Hayvanı Telef Etti
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde aşırı sağanak yağış sırasında meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu 6 büyükbaş hayvan telef oldu. Olayla ilgili jandarma ve veteriner ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 6 büyükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, 13 Haziran günü Bahşılı ilçesinde etkisini artıran sağanak yağışla birlikte yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği merada otlayan 6 büyükbaş hayvan olay yerinde telef oldu. Olayın ardından bölgeye jandarma ve veteriner ekipleri sevk edildi.
Telef olan hayvanların sahiplerine ait zarar tespit çalışmaları başlatıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa