Kırıkkale'de Yıldırım Düşmesi 6 Büyükbaş Hayvanı Telef Etti

Kırıkkale'de Yıldırım Düşmesi 6 Büyükbaş Hayvanı Telef Etti
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde aşırı sağanak yağış sırasında meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu 6 büyükbaş hayvan telef oldu. Olayla ilgili jandarma ve veteriner ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, 13 Haziran günü Bahşılı ilçesinde etkisini artıran sağanak yağışla birlikte yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği merada otlayan 6 büyükbaş hayvan olay yerinde telef oldu. Olayın ardından bölgeye jandarma ve veteriner ekipleri sevk edildi.

Telef olan hayvanların sahiplerine ait zarar tespit çalışmaları başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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