Kırıkkale'de Yıldırım Düşmesi 6 Büyükbaş Hayvanı Telef Etti

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, 13 Haziran günü Bahşılı ilçesinde etkisini artıran sağanak yağışla birlikte yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği merada otlayan 6 büyükbaş hayvan olay yerinde telef oldu. Olayın ardından bölgeye jandarma ve veteriner ekipleri sevk edildi.

Telef olan hayvanların sahiplerine ait zarar tespit çalışmaları başlatıldı. - KIRIKKALE