Kırıkkale'de Kaçak Tütün Operasyonu: Binlerce Makaron ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan operasyonda binlerce makaron, tütün ürünü ve elektronik sigara ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında İ.U. isimli şüphelinin iş yerine operasyon düzenledi. Aramalarda 3 bin 100 adet içi doldurulmuş makaron ile 5 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ayrıca, şüphelinin TAPDK satış ruhsatı bulunmaması nedeniyle iş yerinde bulunan 28 bin 400 adet boş makaron, 280 paket nargile tütünü, 210 paket tütün ve 21 kilo 200 gram açık kıyılmış tütün de muhafaza altına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan açıklamada, "Çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - KIRIKKALE