Kilis merkezli altın kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama

Kilis ve Gaziantep'te 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kilo 729 gram kaçak altın ele geçirildi, 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince altın kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü. Kilis ve Gaziantep illerinde belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 729 gram gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı