Haberler

Keşan’da gençler çeltik hasadını yerinde deneyimledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keşan’da gençler çeltik hasadını yerinde deneyimledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Erdoğan Meyva Gençlik Merkezi ile Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri, bölgede devam eden çeltik hasadına katıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Erdoğan Meyva Gençlik Merkezi ile Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri, bölgede devam eden çeltik hasadına katıldı.

Etkinlik kapsamında gençler, Keşan'daki bir çeltik üreticisinin devam ettiği çeltik hasadına katılarak, hasat sürecini yerinde gözlemledi. Çeltik yetiştiriciliği süreciyle ilgili olarak gençlere, çeltiğin tarladan sofraya uzanan üretim süreci hakkında bilgiler aktarıldı. Gençler, çeltik hasadını izlemenin yanı sıra üretiminin içerisinde de yer aldı. Gençlerin tarıma olan ilgisinin artırılması ve üretim süreçlerini yakından tanımalarının amaçlandığı etkinlikte, gençler çiftçilerin emeğine de tanıklık etmiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Aksaray'da market sahibi kasada uyurken ürünleri çaldı! Uyanınca 'Yorulma sen dur' deyip sigara istedi

Market sahibi uyurken rafları boşalttı! Uyanınca dediği şaşırttı
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak

Ortaokuldaki dehşette yeni ayrıntı! Saldırıdan önce bakın ne demiş
Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı

Bu iş bu kadar! Barış Alper imzayı atıyor
Gemilere saldırı sonrası Karadeniz'de hareketli saatler! Türk, Rumen ve Bulgar savaş gemileri göreve çıktı

Gemilere saldırı sonrası savaş gemileri görevde! Türkiye dahil
Rusya, Ukrayna'da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu! 33 kişi hayatını kaybetti

Kan donduran görüntü bugün kaydedildi
Gazeteci Gülbek'ten Maltepe'deki bina çökmesine sert tepki: Kaçak katları neden yıkmadınız?

Gülbek, CHP'li başkanı terletecek soruyu açık açık sordu
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi

Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren tartışmayı yeniden açtı

KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?

KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?