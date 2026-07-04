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Kemer'de kaçak sigara operasyonu: Bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kemer'de kaçak sigara operasyonu: Bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bin paket kaçak sigara, elektronik sigara, ısıtılmış tütün, bandrolsüz puro ve güneş gözlüğü ele geçirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bin paket kaçak sigara, elektronik sigara, ısıtılmış tütün, bandrolsüz puro ve güneş gözlüğü ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kemer ilçesinde bir işletmeye operasyon düzenledi.

İşletmede yapılan aramalarda bin paket kaçak sigara, 75 adet elektronik sigara, 200 paket ısıtılmış tütün, 300 adet bandrolsüz puro ile 100 adet güneş gözlüğü ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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