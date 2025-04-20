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Kazakistan'da Yarı Maratonu Sırasında 2 Atlet Hayatını Kaybetti

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Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen yarı maraton sırasında 84 yaşındaki Akkoyan Rsaliyev ve 21 yaşındaki Akhmadi hayatını kaybetti. Organizasyon, her iki atletin de düzenli olarak koşu etkinliklerine katıldığını belirtti.

Kazakistan'da düzenlenen yarı maraton sırasında 2 atlet hayatını kaybetti.

Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen yarı maraton sırasında can kaybı yaşandı. Organizatörler, koşu sırasında 2 atletin hayatını kaybettiğini açıkladı. Organizatörler, atletlerden birinin 84 yaşındaki Akkoyan Rsaliyev, olduğunu ve yarışın başında hayatını kaybettiğini belirterek, atletlerden diğerinin ise 21 yaşındaki Akhmadi olduğunu ve yaklaşık 16 kilometre koşmasının ardından hayatını kaybettiğini ifade etti. Organizatörler, her ikisinin de koşu etkinliklerine düzenli olarak katıldığını aktardı. - ALMATI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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