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Çantasındaki taşınabilir şarj cihazı patlayan kadın alevler içinde kaldı

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Kazakistan'ın Pavlodar kentinde bir kadının spor salonunda çantasındaki taşınabilir şarj cihazı patladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kadın alevler içinde kalarak yaralandı, saçları yandı ve vücudunda yanıklar oluştu. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazakistan'da bir kadın, çantasındaki taşınabilir şarj cihazının patlaması sonucu alevler içinde kalarak yaralandı.

Kazakistan'ın Pavlodar kentinde bir kadının, çantasındaki taşınabilir şarj cihazı patladı. Spor salonunda yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına aldı. Görüntülerde, kadının çantasından önce duman çıkmaya başladığı ardından şarj cihazının patladığı ve kadının alevler içinde kaldığı görüldü. Kadın çantasının yere atarak alevlerden kurtulmaya çalışırken, spor salonu çalışanlarını ise çantaya müdahale ederek alevleri söndürdü.

Kazakistan basınında yer alan haberlerde, kadının saçlarının yandığı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştuğu aktarılarak, kadının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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