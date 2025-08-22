Kayseri'de Zincir Market Deposunda Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir zincir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir zincir marketin deposu çıkan yangında hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Alagöz Sokak'ta bulunan bir zincir marketin deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun süreli çalışması sonucu yangın söndürülürken, depo kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

Ülke 7.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Tsunami alarmı verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu oldu

Kıran kırana yarış! Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.