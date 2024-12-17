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Kayseri'de İnternet Bankacılığı Dolandırıcılığı: 300 Bin TL Kredi Çeken İki Şahıs Yakalandı

Kayseri'de İnternet Bankacılığı Dolandırıcılığı: 300 Bin TL Kredi Çeken İki Şahıs Yakalandı
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Kayseri'de polis ekipleri, internet bankacılığı hesabına izinsiz girerek 300 bin TL kredi çeken iki şahsı yakaladı. Şahıslar, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir vatandaşın internet bankacılığı hesabına izinsiz girip 300 bin TL kredi çeken 2 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir vatandaşın internet bankacılığına izinsiz girilerek hesabından 300 bin TL kredi çekilmesi yöntemiyle dolandırıcılık yapan E.Ö. (35) ve T.K. (34) yakalandı. Şahıslar çekilen krediyi kullanamadan hesapları bloke edilirken, Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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