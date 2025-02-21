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Kayseri'de FETÖ'ye Finans Sağlayan Restoran Zincirine Operasyon

Kayseri'de FETÖ'ye Finans Sağlayan Restoran Zincirine Operasyon
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Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ silahlı terör örgütüne finansal destek sağlayan döner restoran zincirinin şubelerinde 9 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütüldü.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne finansal destek sağlayan döner restoran zincirinin şubelerine yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay önce FETÖ silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifresine yönelik projeli çalışma başlatıldı. Çalışmaların sonucunda örgüte finansal destek sağlayan döner restoran zincirinin şubelerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda ihraç binbaşı M.A., ihraç üsteğmen Z.Ö., ihraç üsteğmen F.Ö., ihraç subay M.T.Y., ihraç astsubay Ş.E., satış sorumlusu S.C., ihraç öğretmen M.U., ihraç bilgisayar işletmeni S.Ç. ve H.Y. yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından gerekli adli işlemler başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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