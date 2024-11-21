Antrenörden futbolcusuna küfür ve şiddet: O anlar kamerada

Kayseri'de Amatör Lig takımlarından Talas Denizspor'un soyunma odasında çıkan görüntüler tepki topladı. Görüntülerde maç sonrası oyuncusuyla kavga eden antrenör Deniz Niğdelioğlu'nun futbolcuyu darp ettiği görüldü.

Olayla ilgili açıklama yapan futbolcu ise hocaya bağırarak küfür ettiğini söyledi. Kendisinin tepkisi sonrası hocasının yavaşça boğazını sıktığını söyleyen futbolcu, "Gerçekleri anlatıyorum. Erkiletspor maçında hakeme küfür ederek, kırmızı kart yemiştim. Maç sonu antrenörümüz soyunma odasına gelerek, ayağıma şakasına vurmuştu. Yine başka bir maçta beni eleştiriyorlardı. Ben de maç sonu soyunma odasına giderek kendi tarafıma bağırarak küfür ettim. Antrenörümüz kes sesini diyerek bana kızdı. Arkamı dönerek böyle takımın da hocasının da diyerek küfür ettim. Hocamız yanıma geldi. Konuşurken elini kaldırdı. Ben de hızlıca hocamızın eline vurdum. Deniz hocaya, 'hayırdır hoca' dedim. Deniz hoca da yavaşça boğazımı sıktı. Maç sonu hocamın elini öperek barıştık" ifadelerini kullandı.