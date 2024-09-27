Kastamonu'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yüzmek için denize giren 19 yaşındaki A.K., ters akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar, genç adamı denizden çıkararak kurtardı. Yapılan sağlık kontrolünde A.K.'nin herhangi bir problemi olmadığı belirlendi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde yüzmek için denize giren A.K. (19) ters akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize girerek A.K.'yi boğulmaktan kurtardı. Sahile çıkartılan A.K.'nin yapılan kontrolünde herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlendi. - KASTAMONU