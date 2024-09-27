Kastamonu'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde yüzmek için denize giren A.K. (19) ters akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize girerek A.K.'yi boğulmaktan kurtardı. Sahile çıkartılan A.K.'nin yapılan kontrolünde herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlendi. - KASTAMONU