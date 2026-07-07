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Kendisinden ucuza karpuz satan rakiplerine kızarak 3 pazarcının aracının camını kırdı

Kendisinden ucuza karpuz satan rakiplerine kızarak 3 pazarcının aracının camını kırdı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir pazarcı, piyasanın altında karpuz satan rakiplerinin araçlarının camlarını kırdı. Gözaltına alınan şüpheli, öfkesine yenik düştüğünü söyledi.

Hatay'da pazarda karpuz satan esnaf, rakiplerinin kendisinden daha ucuza piyasanın altında karpuz satmasına sinirlenerek 3 rakip esnafın araçlarının camını kırdı.

Olay, Samandağ ilçesinde 6 Haziran günü saat 01.00 sıralarında Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde pazar yerinde yaşandı. Pazar yerinde park halinde bulunan 3 pazarcı esnafının aracının camlarının kırıldı. Olay sonrası polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. "Mala Zarar Verme" olayı ile ilgili olarak olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde, eylemi gerçekleştiren şahsın pazarcı esnafı olan B.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın yapılan ilk sorgusunda; Adana'dan getirdiği karpuzları kilosunu 18 TL'den sattığını, camlarını kırdığı şahısların ise piyasanın altında 5 adet karpuzu 100 TL'ye satış yaparak kendisini zarara uğrattığını, olayı bu nedenle öfkelenerek gerçekleştirdiğini söyledi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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