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Karaman'da Metal Atölyesinde Yangın: Para Yanarak Kül Oldu

Karaman'da Metal Atölyesinde Yangın: Para Yanarak Kül Oldu
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Karaman'da bir metal atölyesinde çıkan yangında iş yeri sahibinin yakında yapacağı ödemeler için sakladığı para yanarak kül oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karaman'da metal atölyesinde çıkan yangında iş yeri sahibinin sac kovaya koyduğu bir miktar para yanarak kül oldu.

Yangın, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 733. Sokak'taki bir metal atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden dumanların yükseldiğini fark eden bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında atölye sahibinin yakın zamanda yapacağı ödeme için desteler halinde sac kovaya koyduğu bir miktar para ise yanarak kül oldu. Atölye sahibi Ali Ün, pazartesi günü ödemesi olduğu için paraları toplayıp, kovaya koyduklarını söyledi.

Olay yeri inceleme ekibi yangının çıktığı atölyede ve çevresinde inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yangının sobadan çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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