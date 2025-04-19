Karaman'da 48 Yaşındaki Adam Banyoda Ölü Bulundu

Karaman'da 48 yaşındaki şahıs, evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, Çeltek Mahallesi 497. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, banyoya girdikten sonra çıkmayan Berat Akın'ın (48) durumundan endişelenen ailesi, kapıyı açarak içeri girdiklerinde şahsı yerde hareketsiz yatarken buldu. Ailesinin 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis evin çevresinde güvenlik önlemi alırken, ölen adamın beslediği kediler ise pencerede beklerken görüntülendi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Berat Akın'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Berat Akın'ın tatlıcı esnafı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN