Haberler

Karadeniz'de 2 petrol tankerine dron saldırısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz'de, Rusya'nın Novorossiysk kenti yakınlarında iki petrol tankerine dron saldırısı düzenlendi. Kazakistan'ın petrol ihraç ettiği gemilerden Delta Harmony ve Matilda saldırıya uğradı, ancak mürettebat güvende. Saldırının faili henüz bilinmiyor.

Karadeniz'de Rusya kıyısındaki bir terminale doğru seyir halinde olan 2 petrol tankerine dron saldırısı düzenlendi.

Karadeniz'de petrol tankerleri dronların hedefi oldu. Tankerler, Kazakistan'ın uluslararası pazarlara ihraç ettiği petrolün yaklaşık yüzde 80'inin yüklendiği Rusya'nın Novorossiysk kenti yakınlarındaki Yuzhnaya Ozereyevka Terminali'ne doğru seyir halinde olduğu sırada dron saldırısına uğradı. Kazakistan Enerji Bakanlığı, Matilda ve Delta Harmony adlı tankerlerin dron saldırısına uğradığını doğruladı. Saldırıların kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Yunanistan merkezli Delta Tankers, Delta Harmony tankeri hakkında yaptığı açıklamada, saldırıyı doğrulayarak, tüm mürettebatın güvende olduğunu, gemide çıkan yangının söndürüldüğünü ve deniz kirliliği bildirilmediğini belirtti. Delta Tankers, saldırı sonrasında geminin kendi gücüyle bölgeden ayrıldığını ifade etti. Delta Tankers, ayrıca filolarında yer alan Delta Supreme adlı tankerin söz konusu saldırıdan etkilenmediğini belirterek, sektör ve ticaret kaynaklarının daha önce bu geminin de saldırıya uğradığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Yunanistan merkezli Thenamaris şirketi ise Matilda tankeri hakkında yaptığı açıklamada, tankerin iki dron tarafından vurulduğunu ifade ederek, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını ve gemide ufak çaplı hasar meydana geldiğini aktardı. Thenamaris, geminin seyir gücüne sahip olduğunu ve bölgeden uzaklaştığını belirtti.

Thenamaris, ayrıca filosunda yer alan Freud adlı tankerin saldırIya uğradığına yönelik iddiaları yalanladı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Kur'an kursunda kan donduran cinayet
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Kur'an kursunda kan donduran cinayet
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den 3 yıllık imza
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi