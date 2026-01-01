Kar birikintisi zincir marketin çatısını çökertti
Karabük'te yoğun kar yağışı sonrası bir zincir marketin çatısı, kar birikintilerinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi ve market geçici olarak kapatıldı.
Karabük'te bir zincir marketin çatısı, kar birikintisinin ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Olay, 100. Yıl Mahallesi 1002 No'lu Cadde üzerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışının ardından çatı üzerinde biriken karın ağırlığı nedeniyle marketin çatısının bir bölümü çöktü.
Çökme sonrası market geçici süreyle kapatıldı.
Çöken bölüm dron ile görüntülendi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa