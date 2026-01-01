Haberler

Kar birikintisi zincir marketin çatısını çökertti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te yoğun kar yağışı sonrası bir zincir marketin çatısı, kar birikintilerinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi ve market geçici olarak kapatıldı.

Karabük'te bir zincir marketin çatısı, kar birikintisinin ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1002 No'lu Cadde üzerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışının ardından çatı üzerinde biriken karın ağırlığı nedeniyle marketin çatısının bir bölümü çöktü.

Çökme sonrası market geçici süreyle kapatıldı.

Çöken bölüm dron ile görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber geldi

2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak