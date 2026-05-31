Bayram dönüşü yoğunluğu giderek artıyor
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle Karabük'teki Kemikli Rampaları'nda dönüş yoğunluğu devam ediyor. Araç kuyrukları kilometrelerce uzarken, trafikte yavaşlamalar yaşanıyor.
İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan D-100 kara yolunun Kemikli Rampaları mevkisinde, bayram tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor.
Özellikle 9 günlük tatilin ardından büyükşehirlere dönüşe geçen sürücüler nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Saatler ilerledikçe araç sayısının arttığı güzergahta kilometrelerce uzunlukta kuyruklar meydana geldi. - KARABÜK