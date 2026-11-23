Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Türkiye'den gelen Türk plakalı yolcu otobüsünde yapılan kontrolde 8 kilo 893 gram kaçak gümüş takı ele geçirildi.

Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Ukrayna'ya seyahat eden Türk plakalı otobüs, Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'na geldi. Şoför ve yolcular, gümrük kontrolünde beyan edecek herhangi bir eşyalarının bulunmadığını bildirdi. Yapılan detaylı incelemede ise Ukrayna vatandaşı bir yolcunun valizinde kişisel eşyalarının altına gizlenmiş 4 paket bulundu. Paketlerde yüzük, bilezik, broş, madalyon, kolye ve küpelerden oluşan gümüş takılar ele geçirildi. Uzman incelemesinde takıların 925 ayar gümüş olduğu, toplam ağırlığının 8 bin 893 gram, değerinin ise 53 bin 358 euro olduğu belirlendi. Gümüş takılara el konulurken, olayla ilgili ön soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı