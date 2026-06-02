Haberler

Kapıkule karşısındaki Bulgaristan gümrüğünde 96 bin 850 euro ele geçirildi

Kapıkule karşısındaki Bulgaristan gümrüğünde 96 bin 850 euro ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan gümrüğünde, Türkiye'ye gelen iki ayrı otomobilde beyan edilmemiş toplam 96 bin 850 euro bulundu. Paralar araçlardaki yolcu ve sürücülere ait olup soruşturma başlatıldı.

Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan gümrüğünde, Türkiye'ye gelen 2 ayrı otomobilde beyan edilmemiş toplam 96 bin 850 euro ele geçirildi.

Almanya'dan Türkiye'ye gitmek üzere sınır kapısına gelen yabancı plakalı otomobil, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda risk analizi kapsamında detaylı aramaya alındı. Alman vatandaşı sürücü ile Türk vatandaşı yolcu, beyan edecekleri herhangi bir eşya veya nakit bulunmadığını söyledi.

Gümrük görevlilerinin yaptığı incelemede ise ön yolcu koltuğunun altında şeffaf folyoya sarılmış halde 67 bin 350 euro bulundu. Paranın araç sürücüsüne ait olduğu tespit edildi.

Aynı saatlerde sınır kapısına gelen başka bir otomobil de detaylı kontrole yönlendirildi. Bulgaristan vatandaşı sürücünün kullandığı araçta bulunan Alman vatandaşı yolcunun valizinde yapılan aramada ise beyan edilmemiş 29 bin 500 euro ele geçirildi.

İki olayda ele geçirilen toplam nakit miktarının 96 bin 850 euro olduğu belirtilirken, olaylarla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldı. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor

CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar

Parti grubuna damga vuran an! Kendini tutamayıp ağzını bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi
Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler

Özgür Özel bu detayı ilk kez açıkladı: Bellerinde kasaturayla geldiler
18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik

18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizle ilgili tavrını belli etti

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM'in CHP'deki krizle ilgili tavrı belli oldu
Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber! Taraftar ayaklandı

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı

CHP grubunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı