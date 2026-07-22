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Kapıkule'den çıktı, Bulgaristan'da 40 bin euro ve 100 bin TL ile yakalandı

Kapıkule'den çıktı, Bulgaristan'da 40 bin euro ve 100 bin TL ile yakalandı
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçen bir Türk plakalı otomobilde, gümrük ekiplerince yapılan aramada beyan edilmemiş 40 bin euro ve 100 bin TL ele geçirildi. Paraya el konulurken, Haskovo Bölge Savcılığı soruşturma başlattı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısından çıkış yapan Türk plakalı bir otomobilde, Bulgaristan Kapitan Andreevo gümrüğünde yapılan aramada, beyan edilmemiş 40 bin euro ile 100 bin Türk lirası ele geçirildi.

Gümrük ekipleri, aracın arka koltuğunda bulunan siyah çanta içerisinde saklanan nakit paraya el koydu. Paranın yasal zorunluluğa rağmen gümrük makamlarına beyan edilmediği tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı Svilengrad Şubesi gözetiminde soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, 10 bin euro ve üzerindeki nakit para veya eşdeğer dövizlerin sınır geçişlerinde gümrük idaresine beyan edilmesinin zorunlu olduğunu bir kez daha hatırlattı. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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