Haberler

Kapıkule'de kaçak akivades operasyonu: 1 milyon TL ceza kesildi

Kapıkule'de kaçak akivades operasyonu: 1 milyon TL ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan denetimde kaçak taşınan 840 kilogram canlı akivades ele geçirildi. Olayla ilgili şahsa yaklaşık 1 milyon TL idari para cezası uygulanırken, akivadesler doğal yaşam alanına iade edilecek.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen denetimlerde kaçak olarak taşındığı belirlenen 840 kilogram canlı akivades ele geçirilirken, olayla ilgili şahsa yaklaşık 1 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri ile Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin 4 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği ortak denetimde, sınır kapısından geçiş yapmak isteyen bir araçta yüklü miktarda canlı akivades bulundu.

Yapılan kontrollerde 840 kilogram canlı akivades tespit edilirken, ürüne ve taşıyan araca mülkiyetinin kamuya geçirilmesi amacıyla el konuldu.

Canlı akivadesler denize geri bırakılacak

Yetkililer, ele geçirilen akivadeslerin canlı olması nedeniyle doğal yaşam alanlarına iade edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Olayla ilgili şahıs hakkında yaklaşık 1 milyon TL idari para cezası uygulanırken, su ürünleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında sınır kapılarındaki denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı ticaretin önlenmesi amacıyla denetimlerin artırılarak devam edeceğini ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede böyle önlem aldı
Sibel Kekilli'nin düğün dansı ve gelinliği çok konuşuldu

Sessiz sedasız evlenen ünlü oyuncu pistte döktürdü
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler

Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

Daha 25 yaşındaydı! Diri diri yandı
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı