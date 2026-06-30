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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinden yavru köpeklere yönelik kaçakçılık girişimine geçit yok

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinden yavru köpeklere yönelik kaçakçılık girişimine geçit yok
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Sahası'nda piyasa değeri 472 bin TL olan 6 adet Pomeranian cinsi köpek yavrusunun yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışıldığını tespit ederek canlı hayvan kaçakçılığı girişimini engelledi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Sahası'nda gerçekleştirdikleri aramada, piyasa değeri 472 bin Türk Lirası olan 6 adet Pomeranian cinsi köpek yavrusunun Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışıldığını tespit ederek canlı hayvan kaçakçılığı girişimini engelledi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, yürüttükleri risk analizi ve denetim faaliyetleri kapsamında bir canlı hayvan kaçakçılığı girişimini daha engelledi.

Ülkeye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir araç, risk analizi çalışmaları sonucunda şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi. Gerçekleştirilen taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince araçta detaylı arama gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 472 bin 680 Türk Lirası olan 6 adet Pomeranian cinsi köpek yavrusunun, Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışıldığı belirlendi. Söz konusu yavru köpeklere el konulurken, olayla ilgili gerekli adli işlemler başlatıldı.

Konuya ilişkin soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etttiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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