Kahramanmaraş'ta Motokuryeye Saldırı Anı Kamerada
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta bir otomobilden inen sürücü ve yanındaki kişi, motokuryeyi tekme tokat darp etti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta bir otomobilden inen sürücü ve yanındaki şahıs, motokuryeyi tekme tokat darbetti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcu trafikte kurye ile tartıştı. Otomobilden inen sürücü ve yanındaki şahıs, motokuryeye saldırdı. Kuryeyi tekme tokat döven ikiliden biri, daha sonra kaskını alarak onunla vurmaya başladı. O sırada çevreden gelen vatandaşlar olaya müdahale edince kavga sona erdi. Araca binen 2 şahıs ise bölgeden uzaklaştı. Düştüğü yerden kalkan motosiklet sürücüsü de kendine geldikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
