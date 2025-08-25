Kahramanmaraş'ta Motokuryeye Saldırı Anı Kamerada

Kahramanmaraş'ta bir otomobilden inen sürücü ve yanındaki şahıs, motokuryeyi tekme tokat darbetti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcu trafikte kurye ile tartıştı. Otomobilden inen sürücü ve yanındaki şahıs, motokuryeye saldırdı. Kuryeyi tekme tokat döven ikiliden biri, daha sonra kaskını alarak onunla vurmaya başladı. O sırada çevreden gelen vatandaşlar olaya müdahale edince kavga sona erdi. Araca binen 2 şahıs ise bölgeden uzaklaştı. Düştüğü yerden kalkan motosiklet sürücüsü de kendine geldikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - KAHRAMANMARAŞ