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Kahramanmaraş'ta kaçak sigara ve tütün operasyonu

Kahramanmaraş'ta kaçak sigara ve tütün operasyonu
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Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen üç ayrı operasyonda 149 bin 200 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara ve 5 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen üç ayrı operasyonda 149 bin 200 dal içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron sigara ile 5 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20, 22 ve 23 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen üç ayrı çalışmada kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda toplam 149 bin 200 dal içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron sigara ile 5 bin 470 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 7 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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