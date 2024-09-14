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Kadın Sürücünün Kontrolünden Çıkan Araç Markete Girdi

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Şanlıurfa'da bir kadın sürücünün kullandığı otomobil, kontrolü kaybederek yol üzerindeki bir markete girdi. Olayda yaralanan olmaması ve sabah saatlerinde gerçekleşmesi facianın önüne geçti.

Şanlıurfa'da kadın sürücünün kontrolünden çıkan otomobil markete girdi. Markette hareketliliğin olmaması ve sabah saatlerinde olayın yaşanması ise facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 63 YV 917 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Araç, kaldırımları aşarak yol üstünde bulunan bir markete girdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada kimse yaralanmazken iş yerinde ve araçta maddi hasar oluştu. Araç çekici yardımıyla marketten çıkarılırken iş yerinde temizlik çalışması başlatıldı.

Market sahibi İsmail Altun, "Sabah saat 08.30 gibi bayan sürücü, frene basayım derken gaza basıyor. Araç içeriye girdi. Yaralı yok, maddi hasar var" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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