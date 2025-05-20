Kadıköy'de Galatasaray Taraftarına Silahlı Saldırı: Murat A. Tutuklandı

Kadıköy'de Galatasaray Taraftarına Silahlı Saldırı: Murat A. Tutuklandı
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Kadıköy'de Galatasaray taraftarına silahla ateş ederek yaralanmasına neden olan Murat A., tutuklandı. Şüpheli, bıçaklı bir kişinin üzerine doğru gelmesi nedeniyle ateş ettiğini iddia etti.

Kadıköy'de Galatasaray taraftarına silahla ateş ederek yaralanmasına neden olan Murat A. tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, "Üzerinde bıçak olan şahıs üzerime doğru gelince hedef gözetmeksizin ateş ettim" dedi.

Kadıköy Caddebostan sahilinde geçtiğimiz gün, yaklaşık 10 kişilik Galatasaray taraftar grubu ile Murat A. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan silahı çıkaran Murat A., silahla peş peşe ateş etmişti. Bu sırada Galatasaray forması giyen Sercan O.(46) ayağından yaralanmıştı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Murat A.,(24) emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"Bıçakla üzerime gelince hedef gözetmeksizin ateş ettim"

Şüpheli Murat A. ifadesinde, olay günü Caddebostan sahilde yürüyüş yaptığı sırada 10 kişilik kalabalık bir grupla karşılaştığını anlatarak, "Kulağımda kulaklık vardı. Geçerken hepsi bana baktılar, gözlerini benden çevirmediler. Aracıma döndüğüm vakit kalabalık grup içerisinden bir şahsın bana doğru teneke alkol kutusunu fırlatması üzerine aramızda tartışma yaşandı. İsimlerini olay nedeniyle öğrendiğim Sercan O., Avni Fatih S. ve Kamil Mahmut D., ellerinde bıçakla üzerime doğru gelmeye başlayınca ben de yanımda bulunan silahla havaya doğru bir el ateş ettim. Üzerinde bıçak olan Sercan isimli şahıs üzerime doğru gelmeye devam edince hedef gözetmeksizin yere doğru bir el ateş ettim. Olay esnasında kimin yaralandığını bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Bana doğru bıçakla yürüyen şahıslardan şikayetçiyim" dedi. "Suç işleme kastım yoktu" diyen şüpheli, dil eğitiminden yeni geldiğini söyleyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

İfade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli Murat A., "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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