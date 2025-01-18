Kaçakçılık Operasyonu: Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda Tır ve Köpekler Ele Geçirildi

Kaçak yolla Hamzabeyli Gümrük kapısından yurda sokulmak istenen tır ve tır dorseleri, Gümrük Muhafaza ekiplerin titiz çalışması sonucunda yapılan operasyonla yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Hamzabeyli, Kapıkule ve Habur Gümrük Kapıları'nda gerçekleştirilen Operasyonlarda malzeme ve cins köpek yakalandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre: "Habur'daki operasyonda transit olarak beyan edilen 20 bin 50 adet cep telefonunun yurtta bırakıldığı tespit edilirken, Hamzabeyli'deki operasyonda ise ithalat rejimi altında yurda getirilen 195 çekici ve 177 dorse cinsi aracın usulsüz olarak yurt içinde bırakıldığı ortaya çıkarıldı.

Son olarak Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir otobüse cinsi araca yönelik düzenlenen operasyonda 8 pomeranian cinsi köpek ele geçirildi."

Olaylarla ilgili soruşturmalar ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor. - EDİRNE