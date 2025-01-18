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Kaçak Tır ve Dorseler Gümrüğe Takıldı

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Edirne'de Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan kaçak yolla yurda sokulmaya çalışılan tır ve tır dorseleri Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalandı. Farklı gümrük kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarda, 20 bin 50 cep telefonu ve 195 çekici ile 177 dorse ele geçirildi. Ayrıca, bir otobüsle gelen 8 pomeranian cinsi köpek de yakalandı.

Kaçak tır ve dorseler gümrüğe takıldı

EDİRNE - Kaçak yolla Hamzabeyli Gümrük kapısından yurda sokulmak istenen tır ve tır dorseleri, Gümrük Muhafaza ekiplerin titiz çalışması sonucunda yapılan operasyonla yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Hamzabeyli, Kapıkule ve Habur Gümrük Kapıları'nda gerçekleştirilen Operasyonlarda malzeme ve cins köpek yakalandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre: "Habur'daki operasyonda transit olarak beyan edilen 20 bin 50 adet cep telefonunun yurtta bırakıldığı tespit edilirken, Hamzabeyli'deki operasyonda ise ithalat rejimi altında yurda getirilen 195 çekici ve 177 dorse cinsi aracın usulsüz olarak yurt içinde bırakıldığı ortaya çıkarıldı.

Son olarak Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir otobüse cinsi araca yönelik düzenlenen operasyonda 8 pomeranian cinsi köpek ele geçirildi."

Olaylarla ilgili soruşturmalar ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

Kaçak Tır ve Dorseler Gümrüğe Takıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - 3.Sayfa
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