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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 16 Gözaltı, 7 Tutuklama

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 16 Gözaltı, 7 Tutuklama
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, 1-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarını hedef aldı. Çeşitli uyuşturucu maddelerin yanı sıra silahlar da ele geçirildi, 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, 1-10 Mayıs tarihleri arasında il genelinde terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüphelinden 7'si tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar dahilinde, 1 - 10 Mayıs tarihleri arasında Çiğli, Kiraz, Menderes, Ödemiş, ve Torbalı ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 3 kg. likit esrar, 407 gram kubar esrar, 250 gram kokain, 130 gram metamfetamin, 324 adet sentetik hap, 955 kök kenevir bitkisi, 3 adet tabanca, 8 adet tabanca şarjörü ve 77 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği ve 44 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 380 Türk Lirası ve 2 adet çeyrek altın ele geçirildi.

Olaylara karışan 16 şüpheli şahsa yasal işlem yapılırken, bunlardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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