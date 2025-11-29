İzmir'de Sağanak Yağışlar, Foça'da Su Baskınlarına Neden Oldu

İzmir genelinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Foça'da su basan iş yerlerinde esnaf büyük mağduriyet yaşarken, sokaklar ise adeta Venedik'i andırdı.

İzmir genelinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerine etkisini artırdı. Başta Çeşme ve Karaburun olmak üzere Dikili ve Foça'da hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış, bazı bölgelerde taşkınlara neden oldu. Rögarlar ve derelerden taşan sular sele dönüşürken, çok sayıda ev ve iş yeri de sular altında kaldı. Su seviyenin diz boyunu aştığı sokaklar adeta Venedik'i anımsattı.

Foça'da Fevzi Çakmak Mahallesi Ali Stair Caddesi'nde esnaf büyük mağduriyet yaşadı. Ayakkabı dükkanı sahibi Yakup Sayılır isimli yaşlı esnaf, "Sabah dükkanımı açmaya geldim; her taraf sel, dükkanım su içinde. Ayakkabılar, terlikler ıslanmış zararım büyük. Kendi imkanlarımla suyu dışarı atmaya çalıştım başaramadım, İZSU ekibi geldi onlar da başaramadı. İstafiyeyi bekliyoruz." dedi.

Bölgede su baskınlarının yaşandığı otellerde ve iş yerlerinde su tahliye çalışmaları devam ediyor. - İZMİR