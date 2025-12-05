Kuyumcuların 'müşteri' kavgası kamerada

İzmir'in Menderes ilçesinde müşteri yüzünden tartışan kuyumcular birbirine girdi. Kuyumcuyu basan komşu kuyumcular, tekme ve tokatlarla çalışana saldırdı; çalışan da aynı şekilde karşılık verdi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Boks ringlerini aratmayan olay 2 Aralık günü ilçeye bağlı Kasımpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuyumculuk yapan O.G. ve A.B. ve beraberindeki bir kişi, komşusu olan kuyumcu M.K. ile müşteri yüzünden tartıştı. Daha sonra M.K.'nin çalıştığı kuyumcuya giden 3 kişi, M.K.'ye tekme tokat saldırdı. Saldırıya uğrayan kuyumcu da aynı şekilde karşılık verip kendisini savundu. O anlar iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

Olayın ardından taraflar hastaneden darp raporu aldı ve polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. - İZMİR