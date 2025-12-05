Haberler

Kuyumcuların 'müşteri' kavgası kamerada

Kuyumcuların 'müşteri' kavgası kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Menderes ilçesinde müşteri yüzünden çıkan tartışma boks ringini aratmadı. Kuyumcular birbirine tekme tokat saldırırken, taraflar hastaneden darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

İzmir'in Menderes ilçesinde müşteri yüzünden tartışan kuyumcular birbirine girdi. Kuyumcuyu basan komşu kuyumcular, tekme ve tokatlarla çalışana saldırdı; çalışan da aynı şekilde karşılık verdi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Boks ringlerini aratmayan olay 2 Aralık günü ilçeye bağlı Kasımpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuyumculuk yapan O.G. ve A.B. ve beraberindeki bir kişi, komşusu olan kuyumcu M.K. ile müşteri yüzünden tartıştı. Daha sonra M.K.'nin çalıştığı kuyumcuya giden 3 kişi, M.K.'ye tekme tokat saldırdı. Saldırıya uğrayan kuyumcu da aynı şekilde karşılık verip kendisini savundu. O anlar iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

Olayın ardından taraflar hastaneden darp raporu aldı ve polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda futbolcu başkan ve yönetici gözaltına alındı

Çok sayıda futbolcu, başkan ve yönetici gözaltına alındı
Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek

Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalında Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Babasının gözü önünde oğlunu vurdu! Kan donduran anlar kamerada

Babasının gözü önünde oğlunu vurdu
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Bahis skandalında Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı
Tartıştığı hemşire sonu mu oldu? Kan donduran iddia

Tartıştığı hemşire sonu mu oldu?
Diş çekiminde ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum

Ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum
2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar

2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar
Son düzlüğe girildi: Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da gözaltına alındı

İkisi de gözaltında
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.