İzmir'de zimmet soruşturmasında gözaltına alınan 9 şüpheli adliyede

İzmir'de S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen zimmet soruşturması kapsamında, aralarında eski Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada; S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi üyelerinin maddi zarara uğratıldığı ve kooperatif işleyişinde usulsüzlükler yapıldığı belirlendi. Tespitler üzerine harekete geçen ekipler, kooperatifin yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri, taşeron firma yetkilileri ve eski Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında yer aldığı 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Aralık tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - İZMİR