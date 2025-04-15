İzmir'de kaçak alkol operasyonu: 8 bin 223 litre etil alkol ele geçirildi

İZMİR - İzmir'de kaçak alkol üretimi ve satışı yaptığı belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 8 bin 223 litre etil alkol ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Menderes ve Bornova ilçelerinde kaçak alkol üretimi kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. İkametlerde ve depolarda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olan 8 bin 223 litre satışa hazır kaçak etil alkol, 10 adet aroma verici kimyasal madde ve 1 adet alkol oranı ölçüm cihazı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, işlemleri için emniyete sevk edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.