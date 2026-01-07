İzmir'de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
Edinilen bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 'Fuhşa aracılık ve yer temin etme' suçuna yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, 4 Ocak tarihinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, aralarında otel işletmecisi ve taksi şoförlerinin de bulunduğu 2'si kadın toplam 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; fuhşa aracılıktan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 110 bin TL, 4 bin dolar nakit para ile çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR