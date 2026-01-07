Haberler

İzmir'de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ödemiş ilçesinde fuhşa aracılık ve yer temin eden 8 kişi, emniyetin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 110 bin TL ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde fuhşa aracılık ve yer temin ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında otel işletmecisi ve taksi şoförlerinin de bulunduğu 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 'Fuhşa aracılık ve yer temin etme' suçuna yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, 4 Ocak tarihinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, aralarında otel işletmecisi ve taksi şoförlerinin de bulunduğu 2'si kadın toplam 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; fuhşa aracılıktan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 110 bin TL, 4 bin dolar nakit para ile çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...

5 adet domatese ödediği para üzerinden emekli zammına isyan etti
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi

Sokak ortasında kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı
TFF, 104 Futbol menajerini PFDK'ya sevk etti! Aralarında Galatasaray'ın eski futbol direktörü de var

Galatasaray'ın eski futbol direktörü dahil 104 isim PFDK'ya sevk oldu
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...

5 adet domatese ödediği para üzerinden emekli zammına isyan etti
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı