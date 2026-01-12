Haberler

Kamyon dolusu kaçak sigara jandarmaya takıldı

Kamyon dolusu kaçak sigara jandarmaya takıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bergama ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonda toplam 5 milyon adet bandrolsüz sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlerin piyasa değerinin 6 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi ve 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Bergama ilçesinde durdurulan kamyonda piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL olan 5 milyon adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri savcılık koordinesinde, dün Bergama ilçesi Zeytindağ Mahallesi'nde şüpheli bir kamyonu durdurdu. Araçta yapılan aramada, bandrolsüz olduğu tespit edilen toplam 5 milyon adet/dal sigara ele geçirildi. Jandarma ekiplerince el konulan kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise annesinin doktoruymuş

DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise...
Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek

Bir ilimizde petrol heyecanı! Enerji haritasını değiştirecek
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti

Süper Lig devinin teklifini reddetti
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti