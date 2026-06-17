İzmir'de bir otelde çıkan yangında patlama sesi paniğe neden oldu

İzmir'de bir otelde çıkan ve patlama seslerinin yükseldiği yangın, çevre sakinlerine büyük korku yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, otelde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, bugün saat 03.00 sıralarında Çeşme ilçesinde bir otelde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Dalyan Mahallesi'ndeki otelden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şiddetli patlama sesi korkuttu

Yangının başladığı esnada, iddiaya göre otelde bulunan tüpün patlaması sonucu bölgede şiddetli bir ses duyuldu. Patlama sesi, çevrede yaşayan vatandaşlar arasında büyük panik ve korkuya neden oldu.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı belirlenirken, otelde ağır derecede maddi hasar oluştuğu tespit edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı