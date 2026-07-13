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İstanbul ve Antalya'da kaçakçılık operasyonu, binlerce cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi: 9 gözaltı

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İstanbul ve Antalya’da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 bin 777 cep telefonu, 12 bin 16 aksesuar ve 20 tablet ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul ve Antalya'da kaçakçılığa yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 5 bin 777 adet cep telefonu, 12 bin 16 adet cep telefonu aksesuarı, 20 adet tablet ele geçirilirken, 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni bir çalışma yaptı. Cep telefonu ve cep telefonu aksesuarlarının kaçak yollarla yurtdışından getirtildiği ve satışı yapılarak haksız kazanç elde edildiğinin tespit edilmesi üzerine operasyonun düğmesine basıldı. 12 operasyonda bin 297 adet cep telefonu, 528 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Çalışmaların devamında İstanbul ve Antalya'da tespit edilen 13 işyeri ve 11 eve yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 11 bin 488 adet cep telefonu aksesuarı, 4 bin 480 adet cep telefonu, 966 adet cep telefonu bataryası, 800 adet cep telefonu ekranı, 80 adet bluetooth hoparlör, 20 aret tablet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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