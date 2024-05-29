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İstanbul Havalimanı'nda Spor Ayakkabılarında Uyuşturucu Operasyonu

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İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda spor ayakkabılarının tabanına zulalanan uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 3 ayrı operasyonda toplamda 14,2 kilo khat, 1,7 kilo kokain ve 2,2 kilo afyon sakızı bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda spor ayakkabılarının tabanına zulalanan bir miktar uyuşturucu bulundu. 3 operasyonda 14,2 kilo khat, 1,7 kilo kokain ve 2,2 kilo afyon sakızı ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, son günlerde 3 farklı operasyon gerçekleştirdi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada operasyonlarda 14,2 kilo khat, 1,7 kilo kokain ve 2,2 kilo afyon sakızının ele geçirildiği duyuruldu. İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandında bekleyen bir yolcudan şüphelenilmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Yolcu durduruldu ve arama yapıldı. Şüpheli yolcunun sorgusunun ardından üst ve bagajlarında yapılan aramalarda, bagaj içerisinde bulunan spor ayakkabılarının tabanına ve bagajlara gizlenilmiş uyuşturucu maddelerin ele geçirildi. Olaylara ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Havalimanı Operasyon İstanbul Spor Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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