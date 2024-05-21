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İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 95 Kalkan Balığına El Konuldu

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İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gerçekleştirilen yasadışı avlanma operasyonunda 95 kalkan balığına el konuldu. Kalkanları avlayan bir kişiye 26 bin 242 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gerçekleştirilen yasadışı avlanma operasyonunda 95 kalkan balığına el konuldu. Kalkanları avlayan bir kişiye 26 bin 242 TL idari para cezası uygulandı.

Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gece yarısı yasadışı avcılık yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyona, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gürpınar İrtibat Bürosu ekipleri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı Gürpınar Karakol Komutanlığı ve İBB Deniz Zabıta Amirliği personelleri katıldı. Avlanması yasak olan 95 adet kalkan balığına el konuldu. Yasa dışı avcılık yapan bir kişiye de 26 bin 242 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, balıkların mülkiyeti kamuya geçirilerek sosyal yardım kurumlarına bağışlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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