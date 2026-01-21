Haberler

İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: İki Tutuklama

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda Burak Soylu ve Cihan Şanlı tutuklandı. 1 milyon 600 bin TL ve 13 bin ABD doları ele geçirilirken, şüphelilerin banka hesaplarına el konuldu. Yavuz Başsav ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan Burak Soylu ve Cihan Şanlı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oyunları üzerinden haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav gözaltına alınmıştı. Yapılan tespitler neticesinde 18 Ocak tarihinde icra edilen eş zamanlı operasyonda 1 milyon 600 bin TL ve 13 bin ABD doları ele geçirilmişti. Şüphelilerin banka hesaplarında bulunan 3 milyar Türk lirasına el konulmuştu. Sevk edildikleri adli makamlarca Burak Soylu ve Cihan Şanlı tutuklandı. Yavuz Başsav' ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL

