İstanbul'da 'yasadışı bahse teşvik' iddiasına yönelik başlatılan soruşturmada kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç, tutuklanması...
İstanbul'da 'yasadışı bahse teşvik' iddiasına yönelik başlatılan soruşturmada kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul'da 'yasadışı bahse teşvik' iddiasına yönelik başlatılan soruşturmada kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL