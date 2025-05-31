İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Tutuklama

İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Tutuklama
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İstanbul'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı. Şüphelilerin yasa dışı bahis örgütlerine para transferi yaptığı iddia ediliyor.

İstanbul polisi tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklama talep edilen 15 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Söz konusu soruşturma çerçevesinde yasa dışı bahisle mücadelede kapsamında elektronik ödeme sistemi hizmeti veren şirkete yönelik İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, ilk olarak erken saatlerde sağlık raporu için hastaneye götürülmüş, zanlıların tamamı sağlık kontrollerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılık tutuklama talep etmişti

Öte yandan, şüphelilerin savcılıkta ifade işlemleri tamamlanmış, 15 şüpheli, 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

11 şüpheliye tutuklama kararı

Sulh Ceza Hakimliği'nde işlemleri tamamlanan 15 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 4 şüpheli ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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