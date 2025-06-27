İstanbul'da Vergi Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

İstanbul'da Vergi Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı
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Beylikdüzü'nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'na bağlı bir büroda düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Detayların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

İstanbul Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu İstanbul Vergi Kaçakçılığı-3 Denetim Daire Başkanlığı'na bağlı bir büroda çalışanlara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyona ilişkin ekipler tarafından bilgi verilmezken, 3 kişinin gözaltına alındığı, bazı materyallere ise el konulduğu görüldü.

İstanbul Beylikdüzü'ndeki Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu İstanbul Vergi Kaçakçılığı-3 Denetim Daire Başkanlığı'na ait bir büroda sabah saatlerinde polis hareketliliği yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Şube Müdürlüğü ekipleri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin desteğiyle ofise gitti. Operasyonun içeriğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmazken 3 kişinin gözaltına alındığı görüldü. Operasyonun detaylarının ilerleyen zamanda ortaya çıkması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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