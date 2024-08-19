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İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 3,3 ton tütün ele geçirildi

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 3,3 ton tütün, 912 bin dal makaron, 61 kilogram nargile tütünü, 150 bin filtre, bin 455 paket sigara kağıdı ve 3 bin 750 kesilmiş bandrol ele geçirdi.

İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 3,3 ton tütün ele geçirildi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 3,3 ton tütün, 912 bin dal makaron, 61 kilogram nargile tütünü, 150 bin filtre, bin 455 paket sigara kağıdı ve 3 bin 750 kesilmiş bandrol ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen operasyon sonucunda, binlerce kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ile İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde 3 iş yerinde ve 5 araçta detaylı arama gerçekleştirildi. Ekiplerin operasyonu sonucunda, 3.3 ton tütün, 912 bin dal makaron, 61 kilo nargile tütünü, 150 bin adet filtre, bin 455 paket sigara kağıdı, 3 bin 750 adet kesilmiş bandrol cinsi eşya ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ticaret Bakanlığı Operasyon İstanbul 3-sayfa Ekonomi Makaron Güvenlik Suç 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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