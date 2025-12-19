İstanbul Cevizlibağ'da trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul'da cuma günü iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Yoğunluk son 3 gündür yüzde 80'in altına inmedi.

İstanbul'da cuma günü iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu saat 18.30'da yüzde 81 olarak ölçüldü. Ana arterler ve bağlantı yollarında trafik akışı sık sık yavaşlarken, bazı bölgelerde durma noktasına geldiği dikkat çekti. Havadan çekilen görüntülerde Cevizlibağ E-5'te araçların uzun kuyruklar oluşturduğu ve trafiğin ağır ilerlediği görüldü. Öte yandan, İstanbul'da trafik yoğunluğu son 3 gündür yüzde 80'in altına inmedi. - İSTANBUL