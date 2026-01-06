Haberler

Büyükçekmece'de sahte alkol operasyonu

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bir iş yerine yönelik yapılan ihbarı değerlendirdi. Değerlendirme sonucu 05. Aralık 2025 tarihi saat 15.00 sıralarında Dizdariye Mahallesi'nde iş yerine yapılan baskında 5 litrelik pet şişelere konulmuş toplam 2 bin 700 litre etil alkol ve bir kişi yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

