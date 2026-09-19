Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada Pusula Portföy’ün yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada Pusula Portföy’ün yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adaya 100 koyun bıraktılar, 157 yıl sonra pişman oldular

Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkulan olmadı

Dev derbi öncesi korkulan olmadı!
Paraları borsada batırıp ortadan kayboldu! Alacaklılardan geride kalan eş ve çocuklara tehdit

Borsada batırıp kayboldu! Eşi ve çocukları tehdit altında
Ülke bu derbiyi konuşuyor! Polis harekete geçti

Dev derbi öncesi olanlar oldu!
Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi! Hesap hareketleri şoke etti

Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi
İsrail bağlantılı şebekeye yönelik dev operasyonda 201 gözaltı

İsrail bağlantılı şebekeye büyük darbe: 201 kişi gözaltında

Bakan Göktaş’tan 'Terörsüz Türkiye' süreci istismarcılarına tokat gibi cevap

Bakan Göktaş’tan 'Terörsüz Türkiye' süreci istismarcılarına tokat gibi cevap
Beşiktaş'ta 4 isim Diyarbakır'a götürülmedi

4 isim Diyarbakır'a götürülmedi!